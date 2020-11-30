Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında? Zeynep Tuğçe Bayat aslen nereli?

Şu sıralar ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna dahil olan ve bir Peçenek kızını canlandıran Zeynep Tuğçe Bayat diziyi takip edenler ve sosyal medya üzerinden güzel oyuncuyu takip edenler oyuncunun hayatı ve kariyeri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Peki Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)