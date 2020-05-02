‘Küslük yok’

Boşandıkları zaman sekiz attan beşini satıp bölüşen ikilinin, geriye kalan üç at sorununu, araya giren Demet Akalın, Okan Kurt ile Örfi Bilgin çözdü. Üçlüye Instagram’dan teşekkür eden şarkıcı, “Benim ve kızımın haklarını aramak için masaya oturdular. Dostlarım aracı olup, yaptığım yatırımları geri aldı. İyilik yaptılar” dedi.











Karaca, Akalın’ın doğum gününe Odabaş’ını çağırmasına ise kırılmadığını belirtti.