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HaberlerMagazin Haberleri ‘Küslük yok’
02.05.2020 - 07:00 |

‘Küslük yok’

Işın Karaca ve eski eşi Tuğrul Odabaş’ın, evli oldukları dönemde aldıkları yarış atı tartışması çözüldü.

‘Küslük yok’

Boşandıkları zaman sekiz attan beşini satıp bölüşen ikilinin, geriye kalan üç at sorununu, araya giren Demet Akalın, Okan Kurt ile Örfi Bilgin çözdü. Üçlüye Instagram’dan teşekkür eden şarkıcı, “Benim ve kızımın haklarını aramak için masaya oturdular. Dostlarım aracı olup, yaptığım yatırımları geri aldı. İyilik yaptılar” dedi.


‘Küslük yok’



Karaca, Akalın’ın doğum gününe Odabaş’ını çağırmasına ise kırılmadığını belirtti.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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