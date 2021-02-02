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02.02.2021 - 07:00 |

‘Kusursuzluğa inanmıyorum!’

Merve Dizdar, “Kusursuzluğa inanmıyorum. Herkes kusurlu ve mükemmel bence. Kimse kimseyi yargılamamalı” dedi

‘Kusursuzluğa inanmıyorum!’
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'Masumlar Apartmanı' dizisinin Gülben’i Merve Dizdar, Elele dergisinin yeni sayısına kapak oldu. Hayal kurmaya bayıldığını söyleyen oyuncu, “Gerçekliğe yakın, gerçek olabileceğine inandığım hayaller kurdum hep. Yani oyuncuyum ve bir pilot olmayı hayal etmedim. ‘Daha iyi nasıl oynayabilirim’i hayal ettim... Kendimi sahnede hayal ettim, dizide, beyazperdede... O yüzden özgürlüğümü kısıtlayan gerçekler yok. En azından iş özelinde” şeklinde konuştu. Dizdar, “Şu anda özellikle seyirci tıpa tıp aynı görünen kusursuzluktansa, doğal oyuncuları takdir ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ise, “Kimse kimseyi yargılamamalı. Kimseyle kıyaslamamalı. Ben kusursuzluğa inanmıyorum zaten. Herkes kusurlu ve herkes mükemmel bence. İnsanı tipine göre ayırmıyorum. Ama oyuncu Merve olarak; bugün bir rol gelir kaşımı alırım, bir rol gelir sarışın olurum, bir rol gelir kilo alırım. Karakter neyi gerektiriyorsa, o olmaya çalışmalısın” şeklinde yanıtladı.

 

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