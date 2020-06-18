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18.06.2020 - 07:00 |

Kutlamalar doludizgin

İstanbul cemiyet hayatının ‘Monik Ana’sı Monik İpekel, rekora koşuyor.

Kutlamalar doludizgin
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İstanbul cemiyet hayatının ‘Monik Ana’sı Monik İpekel, rekora koşuyor. Pandemi sürecinde evinden dışarı çıkmayan ve bu zamanı sağlıklı bir biçimde atlatıp normalleşme sürecine başlayan İpekel, kendisi için düzenlenen doğum günü kutlamalarına katılmaya devam ediyor. Davetlerin sonuncusu, önceki gün Feryal Gülman’dan geldi. Reyhan İpekel ve Yasmin Gülman’ın da katıldığı kutlama yemeğinde, Monik Hanım’ın mutluluğuna diyecek yoktu.

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