Kuzey Yıldızı 33. yeni bölüm fragmanı... 32. bölüm izle

Kuzey Yıldızı 32. bölümü ile cumartesi akşamı seyircisinin karşısına çıktı. Son bölümde Yıldız, Şule’nin sırrını daha fazla taşıyamamış, Kuzey’e söylemiştir. Artık bu büyük yük, Kuzey’in omuzlarındadır. Kızlarının bunu bilmeye hakkının olduğunu düşünen Kuzey, Şule’yi hastalığını söylemeye ikna eder. Belki de yıllardır bir araya gelmeyen aileyi, büyük bir acı bir araya getirmiştir. Kızlar, ölmek üzere olan annelerine destek olacaklardır. Yıldız, bu aile tablosunda kendine yer bulamaz, bu aşk yüzünden zaten ailesi dahil her şeyini kaybetmiştir. Kendine yeni bir sayfa açacaktır. Kuzey, Yıldız’ın uzaklaşmasına izin vermez. Hiçbir acı, hiçbir felaket onları ayıramayacaktır. Kuzey’in bir yirmi yıl daha kaybetmeye niyeti olmasa da Yıldız artık çok yorgundur. Bu aşk yüzünden daha fazla incinmeyecektir. Ama Kuzey artık yayından fırlamış bir ok gibidir. Aşkının karşısında duran tüm engelleri bir bir yıkacaktır. Fakat son kozlar daha oynanmamıştır. Onlarca acıyla sınanan Kuzey ve Yıldız aşkını; belki de en büyük sınavları beklemektedir.

KUZEY YILDIZI 32. BÖLÜM

33. BÖLÜM FRAGMANI

Kuzey Yıldızı 33. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde tezgeha gelen Kuzey ne yapacağını şaşırıyor. Şule ile aynı yatakta uyanan Kuzey hiçbir şey hatırlamıyorç Yıldız fotoğrafı görünce altüst oluyor. Bakalım Kuzey bu durumdan nasıl kurtulacak.