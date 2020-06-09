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09.06.2020 - 07:00 |

Lahmacunlar hazır!

Sahibi olduğu mimarlık şirketinde pek çok başarılı çalışmalara imza atan Zeynep Yılmaz, mutfakta da hünerlerini gösteriyor.

Lahmacunlar hazır!
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Sahibi olduğu mimarlık şirketinde pek çok başarılı çalışmalara imza atan Zeynep Yılmaz, mutfakta da hünerlerini gösteriyor. Pandemi dönemini evinde çocuklarıyla geçiren iş insanı, normalleşmeyle birlikte önceki gün bahçeye çıktı. Çocukları için birbirinden lezzetli yemekler hazırlayan Yılmaz, bahçedeki fırında lahmacunları pişirirken fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

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