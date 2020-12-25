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25.12.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

'Lalin güneş gibi doğdu'

Kenan İmirzalıoğlu, karanlık dünyada kızları Lalin’in güneş gibi doğduğunu söyledi. Oyuncu çocuğu için, “Ona bakınca geleceği görüyoruz” dedi

'Lalin güneş gibi doğdu'
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Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında Sinem Kobal’la kucaklarına aldığı kızları Lalin’in sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Oyuncu, “2020 yılı nasıl geçti sizin için?” sorusuna, “Zorluydu ama bu karanlık dünyada bizim hayatımıza bir güneş gibi doğdu Lalin... Ona bakınca geleceği görüyoruz. Geleceğe umutla bakmaya mecburuz” yanıtını verdi.
Eşine övgüler yağdıran İmirzalıoğlu, “Sinem’e nazar değmesin, muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum” dedi. Oyuncu, “Bebek daha çok kime benziyor?” sorusuna ise, “Genel olarak annesine benziyor ama içeriden bir Kenan bakıyor” cevabını verdi. İmirzalıoğlu, pandemi nedeniyle evden dışarı çıkmadıklarını da belirtti.

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Cadde Yazarları

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