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16.10.2020 - 11:52 |

Lalin isminin anlamı nedir? Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal çifti bebeklerin Lalin ismini verecek!

Lalin ne demek, Lalin isminin anlamı nedir sorusu Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal çiftinin doğacak olan bebeklerine Lalin ismini vereceklerini duyurmasının ardından araştırma konusu olmaya başladı. Magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olan Lalin isminin anlamını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

Lalin isminin anlamı nedir? Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal çifti bebeklerin Lalin ismini verecek!
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Lalin isminin anlamı nedir sorusu magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal çiftinin doğacak olan bebeklerine Lalin ismini vereceklerini duyurmasının ardından vatandaşlar Lalin anlamı nedir, Lalin ne demek sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Lalin isminin anlamı nedir?

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.

İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.

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    Cadde Yazarları

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