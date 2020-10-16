Lalin isminin anlamı nedir? Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal çifti bebeklerin Lalin ismini verecek!

Lalin isminin anlamı nedir sorusu magazin gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kenan İmirzalioğlu ve Sinem Kobal çiftinin doğacak olan bebeklerine Lalin ismini vereceklerini duyurmasının ardından vatandaşlar Lalin anlamı nedir, Lalin ne demek sorularına yanıt aramaya başladı. Peki Lalin isminin anlamı nedir?

LALİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır.

İsmin kökeni: Türkçe, Arapça, Farsça.