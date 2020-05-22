Lana Del Rey: Beyonce yapınca övülüyor

Eylül ayında çıkaracağı albümünün, müzik endüstrisinde karşılaştığı çifte standartları ele alacağını söyleyen Lana Del Rey, duygusal istismar içeren ilişkilerini konu alan şarkıları için ‘çarmıha gerilmesinden’ yakındı.

Kendisini istismarı yüceltmekle suçlayan kadın şarkıcılar ve alternatif müzik yapanlardan bıktığını ve tüm dünyada tacizci ilişkilerin yaygın olduğunu dile getiren ABD’li şarkıcı şu sözlere yer verdi:

"Doja Cat, Ariana (Grande), Camila (Cabello), Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj ve Beyonce’nin seski olmak, üzerinde kıyafet olmaması, düzüşmek, aldatmak konusunda bir sürü şarkısı varken, izninizle ben de bedene düşkünlük, ilişki mükemmel olmasa da aşık olmanın güzelliği ya da para için dans etmek yahut canım ne isterse onun hakkında şarkı söylemeye geri dönebilir miyim? Bunun için çarmığa gerilmeden ya da istismarı yücelttiğim söylenmeden?"