Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk kimdir? Özlem Öztürk kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Şarkıları ile adından söz ettiren Levent Yüksel, magazin gündeminde yer alıyor. Levent Yüksel, birlikte yaşadığı sevgilisi Özlem Öztürk ile evlendi. Bir iddiaya göre Yüksel, Özlem Öztürk ile konser sırasında tanışmıştı. Peki Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk kimdir? İşte detaylar...

ÖZLEM ÖZTÜRK KİMDİR?

Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk, 33 yaşındadır ve spor eğitmenliği yapmaktadır.

LEVENT YÜKSEL KİMDİR?

Levent Yüksel ilk ve orta öğrenimini doğum yeri Antalya'da tamamlamıştır. Antalya Lisesi'nden mezun olduktan sonra yeni adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olan Belediye Konservatuvarı'nın kontrbas bölümünü bitiren sanatçı konservatuvar eğitimi sırasında gece kulüplerinde bas çalmış ve birçok sanatçıya eşlik etmiştir. Askerliğini yaptıktan sonra bir gece kulübü orkestrasında Fatih Erkoç ve 1990 ile 1996 yılları arasında evli olduğu Sertab Erener'le birlikte 2 sene çalışmıştır. Çalışmalarını sürdüren Yüksel, Aykut Gürel aracılığıyla Sezen Aksu'yla tanışmıştır. Sertab Erener ile evli olan Yüksel 18 Haziran 1996 yılında boşanmışlardır. Yüksel, boşanmalarıyla ilgili olarak, "Sertab ile yaşadıklarımız herkes için örnek alınacak bir evlilik, örnek bir boşanma ve örnek bir ayrılıktır. Bunu her söylediğimde, insanlar nedense kendilerine değil de tuhaf tuhaf suratıma bakıyorlar." demiştir.

MÜZİK KARİYERİ

İlk albümü Med Cezir'i 1993 yılının Mayıs ayında çıkaran Levent Yüksel, 1996 yılında kariyerinde ikinci stüdyo albümü olan Levent Yüksel'in 2. CD'si' çıkarmıştır.1998'in Nisan ayında ise Adı Menekşe albümünü çıkarmış, 2000 yılı Ekim ayında 15 şarkıdan oluşan Aşkla albümünü çıkararak yoluna devam eden sanatçı, 27 Mayıs 2004 tarihinde Uslanmadım albümünü yayınlamış ve bu albümde Orhan Gencebay'ın şarkısı "Yarabbim"'i yeniden seslendirmiştir.

Kadın sanatçıların seslendirmiş olduğu eski şarkıları yorumladığı 26 Mart 2006 tarihinde çıkardığı Kadın Şarkıları albümü Yüksel'in toplamda yedinci albüm çalışması olmuştur. Yüksel albümü için bir röportajında, yeni albümünde neden sadece kadın şarkılarına yer verdiğini, Tanju Okan'ın, "Kadınım" şarkısı gibi erkeklere ait eserler var. Emre Altuğ ve Yaşar ile de çalışmıştır. İbret-i Alem ve Sıcak albümündeki bazı şarkıları Emre Altuğ, Levent Yüksel ile düet yaparak söylemiştir.