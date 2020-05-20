Los Angeles günleri

Senenin büyük bölümünü Los Angeles’ta eğitim gören oğlu Alpyel’in yanında geçiren Günsel Ülkü’nün, bu aralar keyfi yerinde... İki ay önce İstanbul’a gelecekken, hava sahasının kapanmasıyla orada kalan iş insanı, karantina günlerini oğluyla geçiriyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran anne-oğul, fırsat buldukça da İstanbul’daki dostlarıyla mesajlaşıyor.