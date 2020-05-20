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20.05.2020 - 07:00 |

Los Angeles günleri

Senenin büyük bölümünü Los Angeles’ta eğitim gören oğlu Alpyel’in yanında geçiren Günsel Ülkü’nün, bu aralar keyfi yerinde...

Los Angeles günleri
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Senenin büyük bölümünü Los Angeles’ta eğitim gören oğlu Alpyel’in yanında geçiren Günsel Ülkü’nün, bu aralar keyfi yerinde... İki ay önce İstanbul’a gelecekken, hava sahasının kapanmasıyla orada kalan iş insanı, karantina günlerini oğluyla geçiriyor. Deniz ve güneşin tadını çıkaran anne-oğul, fırsat buldukça da İstanbul’daki dostlarıyla mesajlaşıyor.

Pınar Altuğ’dan Yağmur Atacan'a danslı kutlamaOyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü, birlikte dans ederken görüldükleri videoyu paylaşarak kutladı.
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Cadde Yazarları

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