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15.06.2020 - 07:00 |

Los Angeles’ta ‘Şen’ destek

Cemiyet hayatının renkli isimleri arasında yer alan Adnan Şen’in eşi Begüm Şen, her fırsatta dostlarına destek vermeye devam ediyor.

Los Angeles’ta ‘Şen’ destek
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Cemiyet hayatının renkli isimleri arasında yer alan Adnan Şen’in eşi Begüm Şen, her fırsatta dostlarına destek vermeye devam ediyor. Senenin büyük bir bölümünü ailesiyle Los Angeles’ta geçiren Şen, önceki gün Bahar Şer’in Deepsix markasının yeni koleksiyonunda yer alan jean ceketle Beverly Hills’te poz verdi. Renkli fotoğraflarıyla beğeni toplayan Begüm Hanım, binlerce kilometre öteden arkadaşına destek vermenin mutluluğunu yaşadı.

Ediz Hun Twitter konusunda takipçilerini uyardı79 yaşındaki usta oyuncu Ediz Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.
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Cadde Yazarları

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