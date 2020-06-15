Los Angeles’ta ‘Şen’ destek

Cemiyet hayatının renkli isimleri arasında yer alan Adnan Şen’in eşi Begüm Şen, her fırsatta dostlarına destek vermeye devam ediyor. Senenin büyük bir bölümünü ailesiyle Los Angeles’ta geçiren Şen, önceki gün Bahar Şer’in Deepsix markasının yeni koleksiyonunda yer alan jean ceketle Beverly Hills’te poz verdi. Renkli fotoğraflarıyla beğeni toplayan Begüm Hanım, binlerce kilometre öteden arkadaşına destek vermenin mutluluğunu yaşadı.