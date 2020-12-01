Mahsun Kırmızıgül: Her şeyi erteledim

Mahsun Kırmızıgül, önceki günü ailesiyle Bebek sahilinde yürüyüş yaparak geçirdi. Habertürk'te yer alan habere göre; Kırmızıgül, muhabirlere "Pandemi dolayısı ile her şeyi ertelemek zorunda kaldım. Bol bol ailece vakit geçiriyoruz. Umarım en yakın zamanda her şey normale döner " dedi.

Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile evlenmişti.