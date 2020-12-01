01.12.2020 - 10:17 |
Mahsun Kırmızıgül: Her şeyi erteledim
Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, önceki gün eşi Ece Binay ve kızı Lavin ile Bebek'te görüntülendi.
Mahsun Kırmızıgül, önceki günü ailesiyle Bebek sahilinde yürüyüş yaparak geçirdi. Habertürk'te yer alan habere göre; Kırmızıgül, muhabirlere "Pandemi dolayısı ile her şeyi ertelemek zorunda kaldım. Bol bol ailece vakit geçiriyoruz. Umarım en yakın zamanda her şey normale döner " dedi.
Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile evlenmişti.