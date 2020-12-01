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01.12.2020 - 10:17 |

Mahsun Kırmızıgül: Her şeyi erteledim

Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, önceki gün eşi Ece Binay ve kızı Lavin ile Bebek'te görüntülendi.

Mahsun Kırmızıgül: Her şeyi erteledim
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Mahsun Kırmızıgül, önceki günü ailesiyle Bebek sahilinde yürüyüş yaparak geçirdi. Habertürk'te yer alan habere göre; Kırmızıgül, muhabirlere "Pandemi dolayısı ile her şeyi ertelemek zorunda kaldım. Bol bol ailece vakit geçiriyoruz. Umarım en yakın zamanda her şey normale döner " dedi.

Kırmızıgül, 2016 yılında avukat Ece Binay ile evlenmişti.

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