Makyajsız güzel Selin İmer

Öğlen saatlerinde tek başına alışverişe çıkan Selin İmer, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden sosyetik güzel, "Bir kaç parça almam gereken ürün olduğu için bugün alışverişe çıktım. Hızlıca buradaki işlerimi halledip bir toplantıya katılacağım" açıklamasında bulundu.

Selin İmer, sade güzelliği ve şık spor tarzı ile göz kamaştırdı.