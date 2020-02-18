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18.02.2020 - 12:26 |

Makyajsız güzel Selin İmer

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Makyajsız güzel Selin İmer

Öğlen saatlerinde tek başına alışverişe çıkan Selin İmer, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden sosyetik güzel, "Bir kaç parça almam gereken ürün olduğu için bugün alışverişe çıktım. Hızlıca buradaki işlerimi halledip bir toplantıya katılacağım" açıklamasında bulundu.

Selin İmer, sade güzelliği ve şık spor tarzı ile göz kamaştırdı.

Makyajsız güzel Selin İmer

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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