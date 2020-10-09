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09.10.2020 - 07:00 |

Manidar paylaşım

Muazzez Ersoy’un Instagram hesabından, “Kendine benzemek ne güzel, filtresiz” notuyla paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından manidar bulundu.

Manidar paylaşım
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Muazzez Ersoy’un Instagram hesabından, “Kendine benzemek ne güzel, filtresiz” notuyla paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından manidar bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, kareyi yakın zamanda yüzünü gerdiren Seda Sayan’a gönderme olarak yorumladı. Sayan da bir takipçinin notuna, “Gerdirip gerdirip, söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler” karşılığını verdi.

Şevval Şahin'in yarı Türkçe yarı İngilizce konuşması gündem oldu2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, YouTube programına katılarak yeme rutinini anlattı. Şahin'in Türkçe konuşurken aralarda kullandığı yabancı terimler sosyal medyada alay konusu oldu.
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Cadde Yazarları

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