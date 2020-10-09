Manidar paylaşım

Muazzez Ersoy’un Instagram hesabından, “Kendine benzemek ne güzel, filtresiz” notuyla paylaştığı fotoğraf, takipçileri tarafından manidar bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, kareyi yakın zamanda yüzünü gerdiren Seda Sayan’a gönderme olarak yorumladı. Sayan da bir takipçinin notuna, “Gerdirip gerdirip, söylemeyenler... Ah doktor Serdar, kimlere elin değmedi ama söyleyemezler” karşılığını verdi.