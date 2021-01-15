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15.01.2021 - 01:53 |

Maraşlı 2. bölüm fragmanı ekrana geldi! Maraşlı dizisi oyuncuları kim? İşte, Maraşlı ilk bölüm özeti...

Maraşlı dizisi ilk bölümü ile pazartesi akşamı erkana geldi. Oyucu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizinin 2. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Ardından Maraşlı 2. bölüm ön izleme de paylaşıma sunuldu. Peki, Maraşlı oyuncuları kim, ne zaman yayımlanıyor?

Maraşlı 2. bölüm fragmanı ekrana geldi! Maraşlı dizisi oyuncuları kim? İşte, Maraşlı ilk bölüm özeti...
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Burak Deniz ve Alina Boz'un başrolde yer aldığı Maraşlı dizisi hangi gün izleyici karşısına çıkıyor merak konusu. Eski bir asker olan Maraşlı yani Celal Kün'ün kızının yaralanmasının ardından Maraşlı'nın hikayesi başlar. Ancak Mahur ile tanışması ise hayatını bambaşka bir yere getirir. Kısa sürede çok sevilen dizi Maraşlı oyuncu kadrosu ve 2. bölüm fragmanı haberimizde.

1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı’nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye’nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel’in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur’un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur’un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur’un hayatı tehlikededir…

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin oyuncu kadrosunda; Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici bulunuyor.

MARAŞLI HANGİ GÜN?

ATV'nin heyecan yaratan dizisi Maraşlı ilk bölümü ile 11 Ocak Pazartesi akşamı izleyicinin karşısına çıkmıştı. Beklenen 2. eni bölümü ise yine 18 Ocak Pazartesi yayımlanacak.

MARAŞLI DİZİSİ 2. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME...

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