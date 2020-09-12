Margo Cooper'den güzel hareket

Sokak çocuklarının hayatını anlatan bir belgesel çekmeye başlayan model Margo Cooper, onların yaşamına ışık tutmayı hedefliyor.

Cooper, “Çocuklar saf ruhlardır. Onlara bir gelecek sağlamak, rehberlik etmek, her şekilde onlarla ilgilenmek bizim doğrudan sorumluluğumuzdur” dedi.