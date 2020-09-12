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12.09.2020 - 07:00 |

Margo Cooper'den güzel hareket

'Miss World Bulgaristan 2019' güzeli Margo Cooper, ‘Şefkatli Yolculuklar’ projesi için İstanbul’a geldi.

Margo Cooper'den güzel hareket
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Sokak çocuklarının hayatını anlatan bir belgesel çekmeye başlayan model Margo Cooper, onların yaşamına ışık tutmayı hedefliyor.

Cooper, “Çocuklar saf ruhlardır. Onlara bir gelecek sağlamak, rehberlik etmek, her şekilde onlarla ilgilenmek bizim doğrudan sorumluluğumuzdur” dedi.

Margo Cooperden güzel hareket

 

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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Cadde Yazarları

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