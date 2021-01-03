MasterChef 2020 ödülü nedir, ne kadar? MasterCef Türkiye şampiyon büyük ödülü ne?

Ekranların en sevilen ayrışma programı MasterChef, Serhat ve Barbaros arasında büyük final heyecanı ile ekrana geldi. Yarışmanın kazananına ise verilecek ödül uzun zamandır merak konusu olmuştu. Canlı yayında MasterChef şampiyon ödülü de açıklandı. 2020 MasterChef şampiyon ödülü nedir?

2020 MASTERCHEF ÖDÜLÜ NEDİR, NE KADAR?

3 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen final bölümünde Serhat ile Barbaros kıyasıya mücadele etti. Son oyun olan imza tabağı yarışmasından hemen önce jüri, yarışmanın şampiyonuna verilecek ödülü takdim etti. Yarışmayı kazanan ve şampiyon olan isim lüks bir Jeep araç sahibi olacak.

GEÇMİŞ SEZONLARIN MASTERCHEF ÖDÜLLERİ

2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor.