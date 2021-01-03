MasterChef finali kim kazandı, Serhat mı, Barbaros mu? MasterChef'te kim önde? İşte, 2020 MasterChef Türkiye şampiyon olan isim...

TV8'in sevilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye 2020 sezonu son buluyor. Tabaklarıyla sezonun başından bu yanan dikkatleri çeken Serhat Doğramacı ile Barbaros Yoloğlu finalin iki yarışmacısı oldu ve şampiyon olmak için birbiriyle yarıştı. Cumartesi günü istenen üç tabağı çıkaran iki yarışmacıdan biri 3 Ocak Pazar akşamı MasterChef'in 2020 şampiyonu olacak. MasterChef'te kim önde?

MASTERCHEF'TE KİM ÖNDE?

En çok izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de cumartesi günü Serhat ve Barbaros, jürinin kendilerinden istenen üç tabağı başarı ile sundu. Oyunların sonunda Serhat 66, Barbaros ise 69 puana ulaştı. Böylelikle pazar günü yapılan son oyuna Barbaros önde başlamış oldu.

MASTERCHEF FİNALİ KİM KAZANDI?

Mahmet, Somer ve Danilo şefler, finali kendilerini temsil eden tabaklarla noktalamalarını istedi. Böylelikle kendi istedikleri ve yaratıcılıklarını kullanabildikleri başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menü ile 10 puan üzerinden değerlendirilecekler. Yarışmanın henüz şampiyonu belirlenmedi.