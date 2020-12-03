MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! 3 Aralık MasterChef günün menüsü...

Kırmızı ve mavi takım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, özel misafirlerle dokunulmazlık oyunu oynadı. 4 kişiden oluşan mavi takım, 3 kişilik kırmızı takıma karşı mücadele verdi. 5 farklı yemekten oluşan menüyü bir saat içinde tamamlayan takımlardan başarılı olan dokunulmazlığın sahibi oluyor. İşte, MasterChef detayları...

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ

Gerçekleşen oyunun ardından bir takım dokunulmaz olacak ve eleme potasına bir kişiyi göndermekten kurtulmuş olacak. 3 Aralık günü iki takımında kıyasıya mücadele ettiği yarışmada jürinin belirlediği menü:

Kremalı dağ mantarları çorbası

Izgara kabak - Mozarella rulosu

Kroket tabağı

Fırında dana fileto

Orman meyveli magnolia

3 ARALIK MASTERCHEF DOKUNUMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi takımın 4 yarışmacıyla devam ettiği haftada, kırmızı takım bir kişi eksik mücadele etti. Mehmet, Somer ve Danilo şef, perşembe günü gerçekleşen dokunulmazlık oyununda bir saat süre içerisinde belirlenen özel menünün en iyi şekilde yapılmasını istedi. Yarışmanın sonunda misafirlerin verdiği oylar değerlendirildi. Buna göre, oyunun galibi mavi takım oldu.