MasterChef dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu! 3 Aralık MasterChef günün menüsü...
MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu ile 3 Aralık perşembe günü ekrana geldi. 3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında özel bir bölüm yapan MasterChef'te Mehmet, Somer, Danilo şefler kırmızı ve mavi takımdan 5 çeşit yemekten oluşan bir menü istedi. Bu menüyü en iyi çıkaran takım dokunulmazlığı alıyor. Peki, MasterChef menüsünde neler var?
Kırmızı ve mavi takım, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, özel misafirlerle dokunulmazlık oyunu oynadı. 4 kişiden oluşan mavi takım, 3 kişilik kırmızı takıma karşı mücadele verdi. 5 farklı yemekten oluşan menüyü bir saat içinde tamamlayan takımlardan başarılı olan dokunulmazlığın sahibi oluyor. İşte, MasterChef detayları...
MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ
Gerçekleşen oyunun ardından bir takım dokunulmaz olacak ve eleme potasına bir kişiyi göndermekten kurtulmuş olacak. 3 Aralık günü iki takımında kıyasıya mücadele ettiği yarışmada jürinin belirlediği menü:
Kremalı dağ mantarları çorbası
Izgara kabak - Mozarella rulosu
Kroket tabağı
Fırında dana fileto
Orman meyveli magnolia
3 ARALIK MASTERCHEF DOKUNUMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Mavi takımın 4 yarışmacıyla devam ettiği haftada, kırmızı takım bir kişi eksik mücadele etti. Mehmet, Somer ve Danilo şef, perşembe günü gerçekleşen dokunulmazlık oyununda bir saat süre içerisinde belirlenen özel menünün en iyi şekilde yapılmasını istedi. Yarışmanın sonunda misafirlerin verdiği oylar değerlendirildi. Buna göre, oyunun galibi mavi takım oldu.