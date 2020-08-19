MasterChef eleme adayı kimler oldu? (18 Ağustos) MasterChef dokunulmazlığı kim hangi takım kazandı?

TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam etti. İşte büyük bir merakla araştırılan MasterChef Türkiye'de bu akşam yaşananlar...



MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasteChef Türkiye'de bu akşam takımlar arasındaki dokunulmazlık oyunun Mavi Takım kazanmayı başardı. Böylelikle Kırmızı Takım arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı.



Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununun sonucunu jüri sırasıyla açıkladı. Dokunulmazlık yarışmasında 3. olan isim Furkan oldu. Dokunulmazlık oyununda 2. olan isim Ayyüce oldu. Dokunulmazlığı kazanan isim ise Duygu oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



MasterChef'te dokunulmazlık oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunları sonrasında haftanın eleme adayları belli oldu. MasterChef Türkiye'de kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu, ilk eleme adayı olarak Celal'in ismini verdi. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak Sedat seçildi. Böylece MasterChef'te eleme adayları Celal ve Sedat oldu.



MASTERCHEF 2020 TAKIMLARI



Mavi takım kaptanı olan Tanya kendi takımına, Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah'ı seçti.



Kırmızı takıma seçilen Ayyüce ise, Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal'i takımına aldı.