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06.11.2020 - 00:19 |

Potaya giren isim belli oldu... Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'in 12. haftasında ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Heyecanlı bir yarışın yaşandığı yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. İşte kazanan takım ve eleme adayları...

Potaya giren isim belli oldu... Masterchef eleme adayları kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
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MasterChef'in son bölümünde Mavi ve Kırmızı takım ilk dokunulazlık oyununa çıktı. Yarışmacılar yaptıkları menüleri şeflere sundu. Bu gelişmeler sonrası kazanan ve kaybedeb takımlar belli oldu. İşte detaylar...

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan takım Kırmzılar oldu. Böylelikle Maviler, bireysel dokunulmazlık oyununa çıktılar.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te Mavi takım bireysel dokunulmazlığı kazanmak için büyük bir yarış verdiler. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Eray oldu. 12 haftada çok önemli bir değişikliğe gidildi ve artık bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayı belirleyemeyecek.  Oylama sonucu ise eleme adayı Furkan oldu.

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Cadde Yazarları

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