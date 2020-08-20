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20.08.2020 - 10:52 |

Masterchef eleme adayları kimler oldu? 19 Ağustos'ta Masterchef'te dokunulmazlığı kim aldı, potaya kimler girdi?

Masterchef'te dün takımlar birbirleri ile kıyasıya rekabet etti. Oyunu kaybeden takım kendi içerisinde eleme adayları belirledi. 19 Ağustos'ta yayınlanan Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu Mavi takım kaybetti. İşte Masterchef eleme adayları...

Masterchef eleme adayları kimler oldu? 19 Ağustos'ta Masterchef'te dokunulmazlığı kim aldı, potaya kimler girdi?
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Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip Kırmızı takım olmuştu. Dün yayınlanan Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu ise Mavi takım kaybetti. Mavi takımda dokunulmazlığı alan Özgül eleme adayı olarak bir isim verirken takım içerisinde gerçekleştirilen oylama ile de diğer eleme adayı belirlendi. Peki 19 Ağustos'ta Masterchef eleme adayları kimler oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım ilk eleme adaylarını belirledi. Dokunulmazlığı kazanan Duygu eleme adayı olarak Celal'in adını vermişti. Kırmızı takım içerisinde gerçekleşen oylamada ise diğer eleme adayı ise Sedat olmuştu.

Dün yayınlanan bölümde ise Mavi takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan Özgül eleme adayı olarak Eray'ın adını verdi.

Mavi takım içerisinde gerçekleşen oylamada ise diğer eleme adayı Esra oldu.

20 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni20 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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