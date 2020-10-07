Masterchef eleme adayları kimler oldu, potaya kimler girdi? İşte 6 Ekim Masterchef 1.ve 2.eleme adayları...
Masterchef eleme adayları ve dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan Mavi takım oldu. Kırmızı takım ise eleme adaylarını belirledi. Peki 6 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu, potaya hangi isimler girdi?
Masterchef Türkiye'de Mavi ve Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu için rekabet ettiler. Masterchef'te yarışmacılar 6 Ekim tarihli yayında döner yaptılar. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyununda yarıştılar. Peki 6 Ekim Masterchef eleme adayları kimler oldu?
MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kazanan ekip Mavi takım oldu.
MASTERCHEF DONULMAZLIĞI KİM ALDI?
Masterchef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadı. Sefa, dokunulmazlık oyununu kazanan isim oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU
Bu hafta Masterchef'te 1.eleme adayı Serhat oldu. Kırmızı takım kendi içerisinde gerçekleştirdiği oylama sonucunda ikinci eleme adayı olarak ise Walison'u seçtiler.