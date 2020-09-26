MasterChef Emir kimdir? Emir Elidemir kaç yaşında, aslen nereli?

Bu hafta Kırmızı takım kaptanı olan Emir Elidemir gerçekleştirilen iki takım oyununda takımın kaybetmesinin ardından takımdan dört arkadaşını eleme potasına gönderdi. Kaybedilen ilk takım oyunun ardından bireysel dokunulmazlığı alan takım kaptanı Emir Elidemir Özgül'ün adını vermişti. Bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef yeni bölümde gerçekleştirilecek olan 3. takım oyununda takım arkadaşı Eray ile tartışma yaşayacak olan Emir Elidemir aslen nerelidir? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

31 Ağustos 1994’te dünyaya gözlerini açan Emir Elidemir, Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Özyeğin Üniversitesi Gastronomi bölümüne giriş yapmıştır.

Lisans eğitimi boyunca Fransa, Hollanda ve Amerika’da staj yapan Elidemir, Lyon şehrinde Les Trois Domes (1 michelin) , Amsterdam şehrinde Moshik (2 michelin) , Pensacola şehrinde Type olmak üzere toplam üçer ay olmak suretiyle üç farklı staj yaparak kariyer geçmişine farklı tecrübeler kazandırmıştır.

2018'de üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta, Benno Restarant'ta (1 michelin) 1 sene boyunca Chef de Partie pozisyonunda çalışıp Türkiye'ye geri dönen Emir Elidemir, İstanbuldaki 2.5 aylık Nicole Restaurant deneyiminden sonra 1 ay kadar Cunda Otel’in mutfak şefliğini üstlenmiştir. Ağustos ayında Masterchef’e katılabilmek için görevinden istifa eden Emir Elidemir, yeni sezonun ana kadrosunda yer almaya hak kazanan 16 yarışmacıdan biri olmuştur.