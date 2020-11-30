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30.11.2020 - 23:06 |

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım MasterChef kırmızı - mavi takım kadrosu

Materchef Türkiye'de pazartesi günü yeni bölüm heyecanı yaşandı. Kaptanlık yarışmasıyla ekrana gelen MasterChef'te takımlar belli oldu. Pazar günü Uğur'un yarışmaya veda etmesiyle kırmızı ve mavi takımlar aynı kadroyla bir hafta boyunca yarışacak. İşte, kırmızı ve mavi takım kaptanları ve kadrosu...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 30 Kasım MasterChef kırmızı - mavi takım kadrosu
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MasterChef 30 Kasım Pazartesi ekrana gelen bölümünde yeni ekipler belirlendi. Yarışmanın son haftalarına doğru kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım olarak yarışacak isimler, birincilik için en iyi tabağı çıkarmaya çalışıyor. Peki, MasterChef kaptanları kimler?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Pazartesi yeni bölümünde kaptanlık oyunu ile sevenlerinin karşısına çıkan MasterChef'te yarışmacılar 30'ar profiterol yaptı. En iyi tabağı çıkaran Özgül, mavi takım kaptanı seçildi. Kırmızı takım için belirlediği kaptan ise Eray oldu.

30 KASIM KIRMIZI - MAVİ TAKIM KADROSU

Yeni haftanın başlangıcında tatlı oyunu ile açılışı yapan MasterChef yarışmacılarının kaptanları belli oldu. Özgül mavi takıma; Barbaros, Emir, Sefa'yı takımına aldı. Eray ise; Serhat ve Ebru'yu takımına dahil etti.

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    Cadde Yazarları

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