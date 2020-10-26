26.10.2020 - 23:31 |
MasterChef'te yeni kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takım kadrosu belli oldu
MasterChef'in yeni haftasında her pazartesi olduğu gibi yarışmacılar kaptanlık oyunu için mücadele ettiler. 12 Yarışmacı yağlama yaparak kaptanlığı kazanmaya çalıştı. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu?
MasterChef yeni bölüm bu akşam ekrana geldi. Yarışmacılar, yağlama yaparak kaptanlık oyununu kazanmaya çalıştı. Şimdi MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni takımlar belli oldu mu? sorusu sıklıkla soruluyor.
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in yeni bölümünde 12 yarışmacı yağlama yaptılar. Jüriler en beğendikleri yemeği yapan kişiyi tadıma çağırdılar. Tadım sonrası mavi takımın kaptanı Özgül oldu.
MAVİ TAKIM
Özgül - Kaptan
Barbaros
Esra
Uğur
Ayyüce
Eray
KIRMIZI TAKIM
Tanya - Kaptan
Serhat
Furkan
Emir
Ebru
Sefa