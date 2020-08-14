MasterChef Kayhan kimdir? Kayhan Özekin kimdir, kaç yaşında?

Kayhan Özekin kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ekrana gelen bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen MasterChef yarışmasında son 16'ya kalan yarışmacıları belirlemek içim kıyasıya mücadele devam ediyor. Son 16'ya kalan 12 yarışmacı belli olurken son 4 yarışmacı 16'ya kalabilmek için mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Bu sezonun renkli kişilikleri arasında yer alan Kayhan Özekin hakkında merak edilenler sizler için derledik.

KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?

Kayhan Özekin, 33 yaşında. Etiler Turizm Otelcilik Lisesi mezunu. Kayhan Özekin, evli ve beş yaşında bir kızı var.