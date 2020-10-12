Masterchef kim elendi, Ebru mu Walison mı? 11 Ekim Masterchef elenen yarışmacısı belli oldu

Masterchef'te dün eleme heyecanı yaşandı. Eleme turunda Bottarga'dan bir tabak hazırlanması istendi. Ebru, Sefa ve Walison en iyi tabağı hazırlamak için yarıştılar. Masterchef'te Son ikiye ise Ebru ve Walison kaldı. Masterchef'te elenen isim ise merak ediliyor. İşte 11 Ekim Masterchef'te elenen yarışmacı...

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Berker

Ebru

Sefa

Serhat

Tanya

Walison

Eleme turunu geçen 3 isim ise; Serhat, Tanya ve Berker oldu.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Son ikiye Ebru ve Walison kaldı. Masterchef'te yarışmaya veda eden isim ise Walison oldu.

WALISON FONSECA KİMDİR?

Santos Sao Paulo doğumlu 35 yaşındaki Walison,18 yıl boyunca oyunculuk ve modellik üzerine uluslararası alanda başarılı işler yapmış; Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore olmak üzere dörtten fazla ülkede yaşamıştır. Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın, 11 yaşında "Amaya" adında da bir çocuğu vardır.

Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş dil bilen Walison kendisini ve Türkiye'ye gelme hikayesini şu şekilde ifade etmektedir:

"Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum. Kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum."