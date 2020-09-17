MasterChef kim kazandı? (16 Eylül) İşte MasterClass ödül oyununu kazanan yarışmacı

MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi ödülü için 4 yarışmacı finale kaldı. Jüriden ders alan yarışmacılar arasında birinci olan isim belli oldu...

MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

Danilo Şef yarışmacılar arasında Uğur, Barbaros, Esra ve Sefa son dörde kalmayı başaran isimler oldu ve birinci olan isim ise Esra oldu.



ESRA'NIN ÖDÜLÜ BELLİ OLDU



MasterClass'ı kazanan Esra, çok önemli bir İtalyan restoranında 1 günlük MasterClass eğitim hakkına sahip oldu...

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

Hayata gözlerini 1979 yılında İstanbul’da açan Esra Tokelli, ev hanımıdır ve geçimini, dışarıdan aldığı yemek siparişleri ile sağlamaktadır. 24 yaşında bir oğlu olduğunu ifade eden Tokelli, “şu an en çok istediğim yerdeyim, MasterChef’teyim” diyerek yarışmaya olan ilgisinin altını çizmektedir.