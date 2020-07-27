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27.07.2020 - 16:54 |

MasterChef Mehmet Şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yeni sezonu ile tam gaz devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği gerçekleştiriyor. Yalçınkaya'nın yaşamı merak ediliyor. İşte Mehmet Şef'in yaşamı ile ilgili detaylar...

MasterChef Mehmet Şef kimdir? Mehmet Yalçınkaya kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Türkiye'de 3'lü düellolar ekranlara geliyor. MasterChef'te jüri olan Mehmet Yalçınkaya, söylemleri ile ekranla damga vuruyor. İzleyiciler Mehmet Şef'in biyografisini araştırıyorlar. Peki MasterChef Mehmet Şef kimdir?

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1974 doğumlu Bolulu olan Mehmet Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004’te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005’te Amerika' nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya’da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Mehmet Yalçınkaya Masterchef Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır.

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