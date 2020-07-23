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23.07.2020 - 12:11 |

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın babası hayatını kaybetti

TV8 ekranlarının sevilen yarışması 'MasterChef Türkiye 2020' programında jüri üyesi olan Mehmet Yalçınkaya'nın babası, hayata gözlerini yumdu.

MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın babası hayatını kaybetti
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Bir süredir Bolu'da tedavi gören 'Masterchef Türkiye' programının sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya'dan üzücü haber geldi. Yalçınkaya'nın babası bugün yaşamını yitirdi. 

ÇELENK YERİNE BAĞIŞ
Seyfettin Yalçınkaya’nın cenazesi Bolu'da Yenigüney Cami’nden yarın öğle namazına müteakip kaldırılacak. Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmesi yerine Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunulmasını rica etti.

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