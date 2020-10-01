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01.10.2020 - 17:29 |

Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? Masterchef Serhat Doğramacı'nın mesleği ne?

Masterchef Türkiye, yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Masterchef'te bu hafta en iyi lahmacunu yapan Serhat, Mavi takımın kaptanı oldu. Masterchef'in dikkat çeken yarışmacılardan olan Serhat'ın yaşamı merak ediliyor. Peki Masterchef Serhat kimdir?

Masterchef Serhat kimdir, kaç yaşında? Masterchef Serhat Doğramacı'nın mesleği ne?
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Masterchef'te yarışmacılar birbirleri ile kıyasıya rekabet ediyorlar. Mehmet Yalçınkaya, Danillo Zanna ve Somer Sivrioğlu, Masterchef'te jüri üyeliği yapıyor. Serhat, Masterchef'te yarışan isimler arasında yer alıyor. Peki Masterchef Serhat kimdir?

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

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