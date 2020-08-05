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05.08.2020 - 12:34 |

MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı, kaç yaşında, ne iş yapıyor_

MasterChef Türkiye'de final turu ekranlara geliyor. Final turunda Masterchef'te yarışacak 16 isim belirlendi. Masterchef'in 16 yarışmacısı arasına ilk giren isim Serhat Doğramacı oldu. İşte MasterChef Serhat'ın yaşamı...

MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı, kaç yaşında, ne iş yapıyor_
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TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, final turunda yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyorlar. Yarışmacılar en iyi yemekleri yaparak 16 yarışmacı arasına girmek için yarışıyorlar. Serhat Doğramacı, MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti oldu. Peki MasterChef Serhat kimdir?

MASTERCHEF SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

MasterChef Türkiye'nin gilk finalisti Serhat Doğramacı, 23 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı, yaklaşık 9-10 senedir bu mesleğin içinde olduğunu belirtti.

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    Cadde Yazarları

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