MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı nereli, kaç yaşında? Biyografisi
21.09.2020 - 16:32 |

MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı nereli, kaç yaşında? Biyografisi

TV8'in fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından birisi olan Serhat Doğramacı, konuşması ve hareketleri ile izleyenlerin sempatisini kazandı. Yemekleri ile de sık sık şeflerin favorisi olan MasterChef Serhat nereli?

MasterChef Serhat kimdir? MasterChef Serhat Doğramacı nereli, kaç yaşında? Biyografisi
ABONE OL

MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden birisi olan MasterChef Serhat Doğramacı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. İşte MasterChef Serhat'ın hikayesi....

MASTERCHEF SERHAT KİMDİR?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya’da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Doğramacı, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

Ebru Şancı: Yüzüme kendi sütümü sürüyorumEski manken Ebru Şancı, oğlu Kürşad Fırat'ı kucağına aldıktan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ebru Şancı, sütünü yüzüne sürdüğünü söyleyerek güzel cildinin sırrını verdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel'in hayat hikayesi

Aslı Hünel kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Hünel'in hayat hikayesi

Masterchef'te kim elendi? 20 Eylül Masterchef Türkiye'de elenen isim belli oldu! İşte yeni yarışmacı...

Masterchef'te kim elendi? 20 Eylül Masterchef Türkiye'de elenen isim belli oldu! İşte yeni yarışmacı...

Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? MasterChef'in yeni yarışmacısı Walison Fonseca aslen nereli?

Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında? MasterChef'in yeni yarışmacısı Walison Fonseca aslen nereli?

Uyumları dikkat çekti

Uyumları dikkat çekti

Sıradaki Haber