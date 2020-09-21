MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı aslen nereli?

MasterChef Tanya Kilitkayalı kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son 16'ya kalan iddialı isimler arasında yer alan Tanya Kilitkayalı son haftalarda yaşadığı düşüş ile şefler başta olmak üzere takım arkadaşları tarafından da fark ediliyor. Yaşadığı düşüş nedeni ile bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray tarafından potaya gönderilen Tanya Kilitkayalı eleme potasında son üçe kalmıştı. Somer Şef'in imza tabağını en iyi yapan isim Berker olurken son ikiye Selin ile birlikte kalan Tanya Kilitkayalı elenmekten son anda kurtulmuştu. Peki Tanya Kilitkayalı kimdir?

MASTERCEHF TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiş; mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaktadır.