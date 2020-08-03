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03.08.2020 - 14:23 |

MasterChef Türkiye 2020 ana kadro belli oluyor! Kıyasıya rekabet...

MasterChef Türkiye 2020'de ana kadro için kıyasıya rekabet. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde MasterChef Türkiye'nin ana kadrosu belli olacak. Hangi yarışmacılar MasterChef Türkiye'deki hayallerine devam edecek merak konusu. Şefler, yarışmacıları zorlu bir sınava sokuyor.

MasterChef Türkiye 2020 ana kadro belli oluyor! Kıyasıya rekabet...
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MasterChef Türkiye 2020 hız kesmeden devam ediyor. Sevilen şefleri ve heyecanlı yarışmaları ile MasterChef Türkiye'de artık ana kadro belli oluyor. Yeni bölüm bu akşam izleyici ile buluşacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNDA KİMLER OLACAK?

MasterChef Türkiye yeni bölümde 28 yarışmacı zorlu bir etapta karşı karşıya gelecek. En güzel yemeği yapan 16 kişi yarışmanın ana kadrosunda yer alacak. 16 kişinin kimler olduğu bu akşam belli olacak.

 MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye 2020 jürisinde geçen sene olduğu gibi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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