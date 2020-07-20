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20.07.2020 - 10:31 |

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor | 4. Yeni bölümde neler olacak?

MasterChef Türkiye yeni sezona hızlı başladı. Yeni bölümleri ile ekrana gelmeye başlayan MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar için seçmeler devam ediyor. Üç şef karşısında yemeklerini sergileyen yarışmacılar 'iki evet' almak için tüm yeteneklerini gösteriyorlar. Peki, MasterChef Türkiye yeni bölümde neler olacak?

MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor | 4. Yeni bölümde neler olacak?
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TV8'in efsane yarışmalarından MasterChef Türkiye yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Bu akşam 4. bölümü ile ekrana gelecek olan MasterChef Türkiye'de seçmeler devam ediyor. Beyaz önlüğü alabilmek için iki şeften 'evet' oyu almaları gerekiyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye'de jüri geçen sene olduğu gibi Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'dan oluşuyor. İlk etapta şeflerden iki evet oyu alan yarışmacı üçlü düellolara çıkacak.

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