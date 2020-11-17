MasterChef Türkiye yeni takımlar kritik mücadele | 25 bin TL ödül kimin olacak?

MasterChef Türkiye'de heyecan bitmiyor. Son elemede yarışmaya Esra veda etti. Esra'nın vedası herkesi şaşırtırken yeni haftanın takımları da dün belli oldu. Mavi takımın kaptanı Barbaros oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak ise Serhat'ı seçti. Avantaj düellosunda ise kazanan Barbaros oldu.

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Barbaros kaptanlığında mavi takımda Özgül, Emir, Ebru ve Sefa var.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Serhat kaptanlığında kırmızı takımda Eray, Uğur ve Aybüke var.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Yeni bölümde 25 bin TL ödülü kim kazanacak merak konusu. Mavi ve kırmızı takım köfte menüleri ile karşı karşıyalar. Kasap köfte ve pilav; kaşarlı köfte ve piyaz; akçaabat köfte ve ayran yapılacak. Bir tanede yaratıcılık gerektiren köfte yapılacak. Kazanan bir kişi 25 bin TL ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI