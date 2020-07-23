MasterChef Türkiye'de düello zamanı! MasterChef düellolarında kimler elenecek?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Seçmeler sona erdi. Düellolara çıkma şansı yakalayan yarışmacılar için şimdi çok daha zorlu bir etap başlıyor. Yarışmacılar üçlü düellolarda şeflerin karşısına çıkacak ve yemeklerini beğendirmeye çalışacaklar.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜELLO ZAMANI

Yarışmacılar üçlü düellolarda yeteneklerini sergileyecekler. Düellolarda bir kişi başarılı olacak. Kimler elenecek merak konusu. MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek.

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