23.07.2020 - 10:47 |
MasterChef Türkiye'de düello zamanı! MasterChef düellolarında kimler elenecek?
MasterChef Türkiye hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranında yayınlanan MasterChef Türkiye'de seçmeler sona erdi. Şimdi düello zamanı. Üçlü düellolara çıkacak olan yarışmacılar arasında kimler MasterChef Türkiye'de devam etme şansını elde edecek?
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan devam ediyor. Seçmeler sona erdi. Düellolara çıkma şansı yakalayan yarışmacılar için şimdi çok daha zorlu bir etap başlıyor. Yarışmacılar üçlü düellolarda şeflerin karşısına çıkacak ve yemeklerini beğendirmeye çalışacaklar.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DÜELLO ZAMANI
Yarışmacılar üçlü düellolarda yeteneklerini sergileyecekler. Düellolarda bir kişi başarılı olacak. Kimler elenecek merak konusu. MasterChef Türkiye bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek.
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