MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kendisine rakip olarak kimi seçti?
MasterChef 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni haftada MasterChef yarışmacılarının arasına yeni bir isim katılmadı. 15 kişinin kaldığı yarışmada kaptanlık oyununda yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye girişti. Ana ürünün ton balığı olduğu yarışmada en güzel tabağı hazırlayan üç isimden biri Mavi takım kaptanı olarak seçildi. Peki MasterChef'te Mavi takım kaptanı kim oldu? Kendisine rakip olarak kimi seçti?
MasterChef 2020'de dün akşam ekrana gelen son bölümde yarışmacılar kaptanlık için yarıştı. Her haftanın başında olduğu gibi bu haftada kaptanlık için yarışmacılarda kıyasıya bir mücadele vardı. Ana ürünün ton balığı olduğu MasterChef 2020'de kaptan olabilmek için mücadele eden yarışmacılar yaptıkları yemekler ile şefleri şaşırtmak için mücadele etti. Kalan 15 yarışmacının tabaklarını tadan şefler beğendikleri isimlerin tabaklarını diğer şeflere tattırdıktan sonra üç ismi kaptan adayı olarak çağırdılar
MASTERCHEFTE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef'te mavi takım kaptanlığı için şefler üç ismi çağırdı. Bu isimler arasında Tanya, Esra ve Walison yer alırken üç isim arasında 3. olan isim Tanya ikinci olan isim ise Walison oldu. Bu hafta Mavi takım kaptanlığını Esra kazandı ve yeni haftada 8 kişi ile yarışma ve Kırmızı takım kaptanını seçme şansını elde etti.
Mavi takım kaptanı olan Esra karşısına rakip olarak Ebru'yu seçti
MAVİ TAKIM: Esra, Furkan, Emir, Barbaros, Uğur, Ayyüce, Özgül, Didem
KIRMIZI TAKIM: Ebru, Serhat, Sefa, Eray, Walison, Berker, Tanya
MasterChef'te kaptanların düellosunda şefler tarafından kaptanlardan balık buğulama yapmaları istendi. En güzel balık buğulama tabağını yapan ve kılçık çıkmasına rağmen en lezzetli tabağı yapan ve bu haftanın market avanatajını kazanan isim Ebru oldu.
MASTERCHEF 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI