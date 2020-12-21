Favoriler arasındaydı, yarışmaya veda etti! 2020 MasterChef'te kim elendi?

MasterChef 125. bölümde yine heyecan dolu anlar yaşandı. Finale günler kala Özgül, Barbaros, Eray ve Serhat adını 4'e yazdırmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yapılan tabaklar sonrası 1 kişi yarışmadan ayrıldı. Şimdi kimin elendiğini öğrenmeye çalışan vatandaşlar MasterChef'te kim elendi? 2020 MasterChef'te finale kimller kaldı? sorusunu soruyor.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te Emir bu hafta adını son 4'e yazdıran isim olmuştu. Özgül, Barbaros, Eray ve Serhat ise dün akşam elenmemek için hünerlerini sergilediler. Özgül ile Eray'ın son 2'ye kaldığı yarışmada elenen isim Eray oldu.

ERAY AKSUNGUR'UN BİYOGRAFİSİ

1997 yılında Bolu’da doğan Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi’ne başlamıştır. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel’de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev almıştır. Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etmiştir.

Okulu bitirdikten sonra İstanbul’a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarışmış; orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.

Ardından tekrar Bolu’ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef’e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazanmıştır.