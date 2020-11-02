02.11.2020 - 07:41 |
Masterchef'te kim elendi Tanya mı, Uğur mu? 1 Kasım Masterchef'te elenen isim belli oldu!
Masterchef'te elenen isim belli oldu. Tanya, Serhat, Furkan, Uğur, Eray ve Barbaros bu haftaki eleme potasında yer alan isimler oldu. Dün yayınlanan bölümde yarışmaya veda eden isim açıklandı. Peki 1 Kasım'da Masterchef'te kim elendi?
Masterchef'te eleme heyecanı dün akşam yaşandı. 6 isim yarışmaya veda etmemek için yarıştılar. Eleme potasında son ikiye kalan isimler ise Uğur ve Tanya oldu. İki yarışmacıdan biri programa veda etti. Peki 1 Kasım Masterchef'te kim elendi, Uğur mu Tanya mı?
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Eleme potasında; Tanya, Serhat, Barbaros, Furkan, Uğur ve Eray yer alıyordu. Dün yayınlanan bölümde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Son ikiye Uğur ve Tanya girdi. Yarışmaya vedan eden kişi ise Tanya oldu.