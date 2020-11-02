Masterchef'te kim elendi Tanya mı, Uğur mu? 1 Kasım Masterchef'te elenen isim belli oldu!

Masterchef'te eleme heyecanı dün akşam yaşandı. 6 isim yarışmaya veda etmemek için yarıştılar. Eleme potasında son ikiye kalan isimler ise Uğur ve Tanya oldu. İki yarışmacıdan biri programa veda etti. Peki 1 Kasım Masterchef'te kim elendi, Uğur mu Tanya mı?

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme potasında; Tanya, Serhat, Barbaros, Furkan, Uğur ve Eray yer alıyordu. Dün yayınlanan bölümde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Son ikiye Uğur ve Tanya girdi. Yarışmaya vedan eden kişi ise Tanya oldu.