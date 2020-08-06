MasterChef'te heyecan her geçen gün artıyor. 16 kişilik kadroya kalmak için mücadele veren yarışmacılar dün orman meyveli tart yaparak bir üst tura çıkmak için mücadele verdi. Ardından yapılan yarışma sonrası bir kişi daha son 16'ya kalmaya hak kazandı. Şimdi sıklıkla MasterChef'te son 16'ya kim kaldı? 5 Ağustos'ta MasterChef'i kim kazandı? sorusu soruluyor.

MASTERCHEF'TE SON 16'YA KİM KALDI?

Dün yarışmacılar şeflerin istediği orman meyveli tart yaptılar. Yeni bölümde Serhat ve Duygudan sonra son 16'ya kalan isim Özgül Coşar oldu. Bugün yine bir yarışmacı daha MasterChef ana kadrosuna katılacak.

STÜDYODA GERGİN ANLAR!

MasterChef Türkiye son bölümünde kendilerine verilen 40 dakika sürede Orman Meyveli Tart yapan yarışmacılar, ellerinden gelenin en iyisiyle ortaya bir ürün koymaya mücadelesi verdi. Tadım sırasında yarışmacılardan Furkan’ın önüne giden şefler, karşılarında pişmemiş bir ürünle karşılaştı. Mehmet Şef, bu ürünün neden böyle olduğunu sorunca Furkan, mazereti ekipmanlara bağladı. Bu sırada gerilen Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu.