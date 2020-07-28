MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Masterchef'te üçlü elemelerde kimler kazandı? İşte Masterchef Türkiye düelloları kazananlar...
28.07.2020 - 13:23 |

Masterchef'te üçlü elemelerde kimler kazandı? İşte Masterchef Türkiye düelloları kazananlar...

Masterchef Türkiye'de 3'lü düellolar ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan programda kazanan yarışmacıların kimler olduğu izleyyiciler tarafından araştırılıyor. 3'lü düellolarda en iyi yemeği yapan isimler bir üst tura çıkıyor. İşte Masterchef'te üçlü elemelerde kimler kazandı?

Masterchef'te üçlü elemelerde kimler kazandı? İşte Masterchef Türkiye düelloları kazananlar...
ABONE OL

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı Masterchef Türkiye yeni sezonu ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacılar üçlü elemelerde kıyasıya rekabet ediyorlar. İşte Masterchef Türkiye'de üçlü elemeleri kazanan isimler...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÜÇLÜ ELEMELERİ KAZANANLAR

Walison Fonseca

Celal Sarıgül

Sedat Tuncer

Ayyüce Kamit

Berk İlter

Gülşah Suna

Berker Başmanav

Sefa Okyay Kılıç

Özgül Coşar

Gülşah Suna

Arem Yüce

Esra Tokelli

Kayhan Özekin

Furkan Yalçın

Tanya Kilitkaya

Emir Elidemir

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Songül Öden ile dünyaevine giren Arman Bıçakçı kimdir, kaç yaşında? Arman Bıçakçı biyografisi

Songül Öden ile dünyaevine giren Arman Bıçakçı kimdir, kaç yaşında? Arman Bıçakçı biyografisi

Özge Ulusoy: Serçe kırık diyen çok olmuş

Özge Ulusoy: Serçe kırık diyen çok olmuş

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson resmen Yunan vatandaşı

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson resmen Yunan vatandaşı

CZN Burak asker ocağında

CZN Burak asker ocağında

Sıradaki Haber