28.07.2020 - 13:23 |
Masterchef'te üçlü elemelerde kimler kazandı? İşte Masterchef Türkiye düelloları kazananlar...
Masterchef Türkiye'de 3'lü düellolar ekranlara geliyor. TV8'de yayınlanan programda kazanan yarışmacıların kimler olduğu izleyyiciler tarafından araştırılıyor. 3'lü düellolarda en iyi yemeği yapan isimler bir üst tura çıkıyor. İşte Masterchef'te üçlü elemelerde kimler kazandı?
Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı Masterchef Türkiye yeni sezonu ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacılar üçlü elemelerde kıyasıya rekabet ediyorlar. İşte Masterchef Türkiye'de üçlü elemeleri kazanan isimler...
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÜÇLÜ ELEMELERİ KAZANANLAR
Walison Fonseca
Celal Sarıgül
Sedat Tuncer
Ayyüce Kamit
Berk İlter
Gülşah Suna
Berker Başmanav
Sefa Okyay Kılıç
Özgül Coşar
Gülşah Suna
Arem Yüce
Esra Tokelli
Kayhan Özekin
Furkan Yalçın
Tanya Kilitkaya
Emir Elidemir