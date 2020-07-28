Masterchef'te üçlü elemelerde kimler kazandı? İşte Masterchef Türkiye düelloları kazananlar...

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı Masterchef Türkiye yeni sezonu ile izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacılar üçlü elemelerde kıyasıya rekabet ediyorlar. İşte Masterchef Türkiye'de üçlü elemeleri kazanan isimler...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÜÇLÜ ELEMELERİ KAZANANLAR

Walison Fonseca

Celal Sarıgül

Sedat Tuncer

Ayyüce Kamit

Berk İlter

Gülşah Suna

Berker Başmanav

Sefa Okyay Kılıç

Özgül Coşar

Gülşah Suna

Arem Yüce

Esra Tokelli

Kayhan Özekin

Furkan Yalçın

Tanya Kilitkaya

Emir Elidemir