Masumlar Apartmanı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 12. bölüm özeti...

İki kız kardeş Safiye ve Gülben'in zorlu hayatı, Han'ın aşkı ile ailesi arasındaki ikilemi, İnci'nin sevdiği adam hakkındaki soru işaretleri ile her hafta Masumlar Apartmanı sevenleri karşısına çıkıyor. Yayımlanan son bölümünde, Safiye'nin çocukluk aşkı Naci'nin yıllar sonra geri gelişyle her şeyin nasıl alt üst olduğu gözler önüne seriliyor. Diğer yandan Gülben, karakolluk oluyor.

MASUMLAR APARTMANI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

TRT1'in kısa sürede rekorlar kıran fenomen dizisi Masumlar Apartmanı 12. son bölümü yayımlandı. Yine izleyeni oradan oraya sürükleyen dizinin 13. yeni bölüm fragmanı ise henüz paylaşılmadı.

12. SON BÖLÜM DETAYLARI

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir. Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.