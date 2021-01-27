Masumlar Apartmanı 19. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 20. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Han'ı kaybetmeyi göze alamayan İnci, hayatının en büyük kararını alır. Safiye ve evdekiler ise kardeşlerinin üzülmesine daha fazla dayanamaz ve İnci'yi içlerine kabul ederler. Masumlar Apartmanı 20. yeni bölümde ise olacaklar merakla bekleniyor. Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci’nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han’dan farksız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler Han’ın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege’nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman’ı şoke eder. Ancak Ege’nin sonraki hamlesi Neriman’ı yıkar. Ablasının ve Han’ın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci’yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci’nin kaldığı yeri öğrenen Han, son bir kez konuşmak için çabalar. Evdeki düzeni eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülru’ya son isteğini söyler.

MASUMLAR APARTMANI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümü sonrası yeni bölümden ilk fragman sorgulanıyor. Ancak Masumlar Apartmanı 20. bölüm fragmanı daha yayımlanmadı.

MASUMLAR APARTMANI 19. BÖLÜM FULL İZLE...