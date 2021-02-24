Masumlar Apartmanı 23. bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 24. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yine nefes eksen bir bölümle ekrana geldi. Naci sonunda Safiye'yi eski haline döndürmüştür ve daha büyük bir sürprizle Safiye'nin karşısındadır. Son bölümün ardından 24. yeni bölüm fragmanı araştırılan Masumlar Apartmanı dizisi günün en çok aratılanları arasına girdi. İşte, detaylar...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, Esra’ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra’nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci’ye anlatır. İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir. Naci ise Safiye’ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

MASUMLAR APARTMANI 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Ekranların fenomen dizisi Masumlar Apartmanı 23. son bölümü ile ekrandaydı. Yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başladı. Ancak Masumlar Apartmanı 24. yeni bölüm fragmanı henüz ekrana gelmedi.

MASUMLAR APARTMANI 23. SON BÖLÜM İZLE