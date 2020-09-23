Masumlar Apartmanı 3. bölüm fragmanı yayınlandı... 2. son bölüm izle

Masumlar Apartmanı 2. bölüm dün akşam akranlara geldi. Dizinin son bölümünün hemen ardından 3. bölüm fragmanı da ekrana geldi. Han, İnci'ye olan duygularını açarken onun dünyaları yakabileceğinden söz ediyor. İnci ise öfkeli ve ne diyeceği heyecanlı bir şekilde merak ediliyor.

HAN, İNCİ’NİN PEŞİNDEN GİDEBİLECEK Mİ?

İnci’nin (Farah Zeynep Abdullah), Han’la (Birkan Sokullu) vedalaşmasını da gösteren fragmanda Han’ın omuzlarına binen “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yüküyle aşkın çağrısı arasında kalışını da gösteriyor. İnci ile karşılaşana kadar “ailesini bir arada tutma ve hayata bağlama” yükünü omuzlarında taşıyan Han, aşkın çağrısı karşısında ne yapacak? İç sesi, İnci’nin “gitsene peşinden” dese de gidebilecek mi?

AŞK, TRAVMALARI YENEBİLECEK Mİ?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?