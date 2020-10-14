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14.10.2020 - 00:57 |

Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı... 5. son bölüm izle

Masumlar Apartmanı 5. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde su faturası olay oldu.

Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı... 5. son bölüm izle
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Masumlar Apartmanı'nın 5. bölümü dün akşam seyircisiyle buluştu. Son bölümde Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğradı. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirdi.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindeydi ancak dertleşecek kimsesi yoktu. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bıraktı.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaştı. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktaydı. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kaldılar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyledi. Safiye’nin dünyası başına yıkıldı.

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 6. BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Safiye ve Gülben kötü bir sürprizle karşılaştı. Sular kesilinde ikili panik oldular. Öte yandan gelen su faturası yeni bir kriz doğurdu. 

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